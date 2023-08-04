Hizbullah: Filistin mülteci kampındaki çatışmalardan sorumlu değiliz

Yayınlanma: 04.08.2023 - 08:31

Güncelleme: 04.08.2023 - 08:31

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, partisinin düzenlediği programa video konferans aracılığıyla katılarak 29 Temmuz'dan bu yana Ayn el Helva'da meydana gelen çatışmalara değindi.

Hizbullah'ı 4 Ağustos 2020'deki Beyrut liman patlamasından dolayı suçlayan aynı medya organlarının bugün de Ayn Helva'dan dolayı itham ettiğini savunan Nasrallah, bunların gereksiz olduğunu ifade etti.

Nasrallah, "Yakından veya uzaktan Ayn Helva'daki çatışmalardan sorumlu değiliz. Biz bu çatışmaya karşıyız ve çözüm üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Hizbullah lideri, ilgili tüm taraflara çatışmayı durdurmaları çağrısında bulunduğunu yineledi.

Lübnan'da İran destekli Hizbullah ve onun müttefiklerine karşı olan muhalif medyada çıkan haberlerde, Ayn Helva'daki çatışmaların arkasında Hizbullah'ın yer aldığı iddia edilmişti.

Haberlerde, Hizbullah'ın Lübnan'daki kamplarda etkin nüfuzu bulunan Fetih Hareketi'nin gücünü kırmak için diğer Filistinli grupları desteklediği ileri sürülüyordu.

Lübnan'daki en büyük Filistinli mülteci kampı olan Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'dan bu yana Fetih Hareketi'nin de aralarında bulunduğu Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu. Buna rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmalar devam ediyor.