İsrail'den Hizbullah'a uyarı: Hata yaparsa tüm gücümüzle vururuz
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, “Hizbullah bir hata yapar ve İsrail'e savaş açarsa, onları tüm gücümüzle vururuz." dedi.
İsrail ordusunun Lübnan sınırı yakınında gerçekleştirdiği “Güçlü El” askeri tatbikatı çerçevesinde, Kuzey Komutanlığı'nı ziyaret eden Savunma Bakanı Yoav Gallant, burada üst düzey askeri yetkililerle durum değerlendirmesi yaptı.
Ziyareti sırasında konuşan Gallant, şunları kaydetti:
"Düşmanlarımızın geliştirdikleri silahlarla övündüklerini duyuyorum. Böyle bir gelişmeye karşı bizim, hem savunma hem de saldırı araçları dahil olmak üzere, ister karada, ister havada veya denizde olsun, daha da iyi bir yanıtımız olur. İsrail halkının, askerlerimizin mükemmel olduğunu bilmesini isterim. Hizbullah bir hata yapar ve İsrail'e savaş açarsa, onları tüm gücümüzle vururuz. İsrail vatandaşlarını nasıl savunacağımızı ve mecbur kalırsak düşmanlarımızı nasıl vuracağımızı biliyoruz.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu, Ali Yerlikaya'yı Erdoğan'a ihbar etti
- Acı haberi Irmak Ünal duyurdu: Bizlere veda etti
- Soylu'nun ardından Yerlikaya kendi ekibini kuruyor
- Yeni bakanların sınavı
- 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
- Dolarda tüm zamanların rekoru: Türk Lirası eriyor
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber!
- Dolar uçuşa geçti: Ekonomi uzmanlarından ilk tepkiler
- Erdoğan'ın hedefinde yine LGBTİ+'lar var
- Trabzonspor sezonu mağlubiyetle kapadı!