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Hizbullah İsrail üssüne saldırdı: 3 kişi öldü

Hizbullah İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenledi.

AA
Yayınlanma: 29.10.2023 - 16:46
Hizbullah İsrail üssüne saldırdı: 3 kişi öldü
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Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait Misgav Am askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ile Lübnan'ın güney sınırında çatışma halindeki Hizbullah, Telegram hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, sınırda yer alan İsrail'e ait Misgav Am askeri noktasına "uygun silahlarla" saldırı düzenlendiği, teknik bazı ekipmanların imha edildiği kaydedildi.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda, şu ana kadar 46 Hizbullah mensubu ve 3 İsrail askeri öldü.

Çatışmalarda ayrıca Lübnan'da biri gazeteci olmak üzere 4 sivil, İsrail'de de 1 sivil hayatını kaybetti.


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