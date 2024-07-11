Hizbullah lideri ateşkes hakkında konuştu: ‘Kuzey cephesindeki savaşı durdurmanın tek yolu...’

Yayınlanma: 11.07.2024 - 15:19

Güncelleme: 11.07.2024 - 15:20

Nasrallah konuşmasında, "Kuzey cephesindeki savaşı durdurmanın tek yolu Gazze’de ateşkes sağlanmasıdır. Gazze'de ateşkes olursa Lübnan sınırında da ateşi keseriz çünkü burası bir destek cephesidir. Hamas'ın kabul ettiği her şeyi hepimizin kabul edeceğini teyit ediyorum" dedi.

İsrail defalarca kez Hizbullah'ın sınırdan 10 km kadar geri çekilmesini istedi ancak Hizbullah bu talepleri reddetti.

Nasrallah, İsrail'i Lübnan'a karşı topyekûn bir savaş başlatmaması konusunda uyardı ve şu ifadeleri kullandı: "Bize tanklarınızı getirin, biz de size savaşçılarımızın onları avlamakta ne kadar yetenekli olduklarını gösterelim."

Nasrallah, İsrail'in Gazze'de düşük yoğunluklu bir çatışmaya geçmeye karar vermesi halinde Hizbullah'ın tutumu hakkında bir açıklamada bulunmadı. Netanyahu bir anlaşmaya varılsa bile İsrail'in Gazze'de operasyonlara devam edeceği konusunda ısrar ediyor.

Bu durum, ateşkes müzakerelerindeki tıkanma noktalarından biri oldu. Bu arada, İsrailli yetkililer, çoğu sivil 38 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan savaşı sona erdirmek için yapılacak yeni görüşmelere katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

LÜBNAN’DAN SALDIRI

İsrail ordusu, perşembe günü "bir dizi şüpheli hava hedefini" ve Lübnan'dan uçup İsrail'in kuzeyine düşen birkaç insansız hava aracını ele geçirdiğini açıkladı.

İsrail medyası, saldırıda bir kişinin ağır yaralandığını bildirdi. Gazze savaşı onuncu ayına girerken Hizbullah, İsrail'e yönelik İHA saldırılarını artırdı.

İsrail'in Gazze'ye savaş açtığı ekim ayından bu yana, Hizbullah ile İsrail arasında neredeyse her gün karşılıklı ateş açılıyor. Sınır ötesi saldırılar her iki taraftan da binlerce kişiyi yerinden ederek aylardır devam ediyor.

Son zamanlarda saldırıların kapsamı ve yoğunluğu arttı. Bu, daha geniş çaplı bir çatışmaya dair endişeleri arttırdı.