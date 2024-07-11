ABD'den İsrail'e kritik bomba sevkıyatı kararı: "Gazze'de kullanılma endişesiyle..."

Yayınlanma: 11.07.2024 - 10:50

Güncelleme: 11.07.2024 - 11:06

ABD, İsrail'e yaklaşık 230 kiloluk bombaların sevkıyatına yeniden başladı ancak 900 kiloluk bombaların teslimatını durdurma kararı aldı. Bu kararın, Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinde bu bombaların kullanılma endişesinden kaynaklandığı belirtildi.

ABD'li bir yetkilinin aktardığına göre, Mayıs ayında 900 ve 230 kiloluk bombaların sevkıyatı, bu bombaların İsrail'in Gazze'deki Refah şehrine yönelik kara harekâtında kullanılma endişesiyle durdurulmuştu. Rafah, bir milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı bir bölge olarak biliniyor.

BOMBALARIN ETKİLERİ

Bir 230 kiloluk bomba, patladığında 20 metre çapındaki bir alanda her şeyi veya herkesi ciddi şekilde yaralayabilir veya öldürebilir. 900 kiloluk bir bomba ise 35 metre çapındaki bir alanda yıkıcı etkiye sahiptir.

ABD'li yetkili, 230 kiloluk bombaların aynı sevkıyatın bir parçası olduğunu ve bu nedenle daha küçük bombaların İsrail'e transferinin durduğunu söyledi. Yetkili, "Ana endişemiz, Refah ve Gazze'nin diğer bölgelerinde 900 kiloluk bombaların potansiyel kullanımıydı. 230 kiloluk bombalarla ilgili endişemiz olmadığından, bunlar olağan süreç doğrultusunda sevk ediliyor" dedi.

ABD VE İSRAİL İLİŞKİLERİ

ABD, İsrail'e 230 kiloluk bombaların serbest bırakıldığını ancak daha büyük bombaların bekletildiğini bildirdi. NATO zirvesinde konuşan Al Jazeera muhabiri Mike Hanna, bu hamlenin Biden yönetimine yönelik eleştirileri artırabileceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Haziran ayında Washington'u silah sevkıyatını durdurmakla suçlamış ve ABD yetkililerini durumu düzeltmeye çağırmıştı. Biden yönetimi ise Netanyahu'nun iddiasını reddederek, hayal kırıklığını dile getirmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Washington ziyareti sırasında ABD'den yapılan mühimmat tedarikinde önemli ilerleme kaydedildiğini ve engellerin kaldırıldığını belirtti.

ULUSLARARASI TEPKİLER

900 kiloluk bombaların tek sevkıyatına getirilen duraklamaya rağmen, İsrail ABD'den düzenli olarak silah almaya devam ediyor. Reuters'ın haberine göre, Ekim'den Haziran sonuna kadar İsrail'e en az 14,000 adet MK-84 900 kiloluk bomba, 6,500 adet 230 kiloluk bomba, 3,000 Hellfire güdümlü füze, 1,000 bunker-buster bomba, 2,600 hava atımlı küçük çaplı bomba ve diğer mühimmatlar gönderildi.

Gazze'deki savaşta ölen Filistinli sayısının 38 bini aşması ve bölgenin yıkıma uğraması, uluslararası toplumun İsrail'in askeri operasyonlarına yönelik tepkilerini artırdı.