Hizbullah’tan iç savaş tehdidi: “Hükümet bize karşı gelirse Lübnan biter”

Lübnan’da hükümetin, Hizbullah’ın silahlarını devlete teslim etme planı, tansiyonu zirveye taşıdı. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kassem, televizyondaki konuşmasında “Lübnan ancak tüm unsurlarıyla inşa edilebilir” diyerek silah bırakmayacaklarını vurguladı ve iç savaş uyarısında bulundu.

Kassem, Cuma günü televizyon aracılığıyla yaptığı konuşmada, hükümetin partiye karşı adım atması hâlinde açıkça, "Lübnan biter" dedi. Kassem konuşmasında, “Eğer karşı cephede yer alıp bize karşı durmaya ve bizi ortadan kaldırmaya kalkarsanız, Lübnan var olamaz" ifadelerini kullandı.

"İÇ SAVAŞIN SORUMLUSU HÜKÜMET OLUR"

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve Güney Lübnan’daki beş tepenin işgal altında kaldığı koşullarda 'partisinin silah bırakmayacağını' vurgulayan Hizbullah lideri ayrıca, hükümetin ülkeyi silahsızlandırma girişimini, "İsrail’e teslim olmak" olarak niteledi ve bunun 'iç savaşa' yol açabileceğini belirtti.

Mevcut hükümetin, ABD-İsrail planını uygulayarak direnişi sona erdirmeye çalıştığının altını çizen Kassem, sözlerine şöyle devam etti:

Hükümetin görevi, istikrarı sağlamak ve Lübnan’ı yeniden inşa etmektir; ülkeyi doymak bilmeyen İsrail iştahına veya sınır tanımayan Amerikan hırsına teslim etmek değil.

ABD'YE ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİ

Kassem, silahların teslimine karşı düzenlenecek protestoları diyalog ihtimali nedeniyle ertelediklerini, ancak bu eylemlerin ileride ABD Büyükelçiliği’ne kadar uzanabileceği uyarısında bulundu.

Bu açıklamalar, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin üç Lübnanlı liderle görüşerek ülkeden ayrılmasının hemen ardından geldi.

SÜREÇ HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Hükümet, yaklaşık iki hafta önce, ülkedeki tüm silahların devletin elinde toplanmasına karar vermiş ve ordudan, 'Hizbullah’ın silahlarını teslim alacak bir plan hazırlanmasını' istemişti. Planın bu ay sonunda sunulması ve yıl sonuna kadar uygulanması öngörülüyor.

Hizbullah ise bu kararı 'yok hükmünde' saydığını, silahlarını asla bırakmayacağını açıkladı. Kararın ardından günler boyunca parti yanlıları ve destekçileri, farklı bölgelerde motosiklet konvoylarıyla gösteriler düzenledi.

Öte yandan, İranlı yetkililerin 'silahlardan vazgeçilmemesi' gerektiğine dair açıklamaları, ülkede Şii topluluklar dışındaki kesimlerden yoğun eleştiri aldı.