Hizbullah’tan savaş uyarısı: Hedefteyiz, kendimizi savunacağız

Hizbullah’a bağlı El-Menar televizyonunun haberine göre, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güney banliyösü Dahiye’de İran’la dayanışma mitingi düzenlendi.

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, mitingde yaptığı konuşmada, ismini vermediği arabulucuların kendilerine, "ABD ve İsrail’in, önce Hizbullah’a sonra İran’a ya da önce İran’a sonra Hizbullah’a veya her ikisine aynı anda saldırma ihtimallerini değerlendirdiğini" ilettiğini söyledi.

ABD ve İsrail’in İran’la savaşa girmesi durumunda Hizbullah’ın tutumuna ilişkin çeşitli taraflardan doğrudan sorular aldığını aktaran Şeyh Kasım, "Bu olasılıklar ve bize yönelik ayrım gözetmeyen saldırı ihtimaliyle yakından ilgiliyiz. Potansiyel bir saldırının hedefiyiz ve kendimizi savunmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Şeyh Kasım, verilecek karşılığın biçiminin savaşın seyri ve ortaya çıkan çıkar dengelerine göre belirleneceğini belirterek, "Hizbullah bu konuda tarafsız değildir" dedi.

İran Lideri Ali Hamaney’e yönelik suikast tehdidine de değinen Şeyh Kasım, "ABD Başkanı Donald Trump veya başka biri tarafından yöneltilen herhangi bir tehdit, milyonlara, hatta on milyonlara yöneltilmiş bir tehdittir. Bu göz ardı edilemez. Hamaney’e yönelik herhangi bir suikast girişimine karşı gerekli tüm tedbirleri almaya kararlıyız" diye konuştu.

Şeyh Kasım, inanç, sorumluluk ve görev bilincinin herkesi "bu tehditle yüzleşmeye" zorladığını da sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik herhangi bir askeri saldırıya "kapsamlı şekilde karşılık verileceğini" duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı açıklamada, USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını bildirdmişti.

ABD medyası da 24 Ocak’ta, USS Abraham Lincoln ve ona eşlik eden üç muhribin Hint Okyanusu üzerinden, CENTCOM’un Umman Körfezi’ndeki operasyon sahasına doğru hareket ettiğini duyurmuştu.

Haziran 2015’te İsrail’in ABD desteğiyle İran’a karşı 12 gün süren bir savaş başlatmış, Tahran da buna misillemeyle karşılık vermiş ve ardından ABD, ateşkes ilan etmişti.