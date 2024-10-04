Hizbullah'a yakın bir kaynak: 'Nasrallah gizli bir yerde geçici olarak defnedildi'

İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın cenazesi, olası bir hedef olmaması için geçici olarak gizli bir yere defnedildi. Cenazenin, güvenlik koşulları elverdiğinde kamuoyuna açık bir şekilde düzenleneceği belirtildi.

Hizbullah'a yakın bir kaynak: 'Nasrallah gizli bir yerde geçici olarak defnedildi'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2024 - 11:56

Lübnan’daki Hizbullah örgütüne yakın bir kaynak, geçtiğimiz hafta İsrail hava saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın, geçici olarak gizli bir yere defnedildiğini açıkladı.

Kaynak, güvenlik kaygıları nedeniyle büyük bir cenaze töreni düzenlenemediğini belirtti.

"GÜVENLİK KOŞULLARI İZİN VERDİĞİNDE TÖREN DÜZENLENECEK"

Kaynak, “Hasan Nasrallah, güvenlik koşulları elverdiğinde kamuya açık bir cenaze töreni düzenlenene kadar geçici olarak defnedildi” dedi.

İsrail’in olası bir büyük cenazeyi hedef alabileceği endişesiyle bu kararın alındığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

Nasrallah’ın ölümü, bölgede büyük yankı uyandırmış ve İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimi tırmandırmıştı.

Örgüt yetkilileri, Nasrallah’ın ölümünün ardından çeşitli açıklamalarda bulunarak, liderlerinin kaybına rağmen mücadelenin süreceğini vurgulamıştı.


Etiketler: #Hasan Nasrallah #Cenaze #israil

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