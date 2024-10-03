Nasrallah’ın damadı, İsrail’in hava saldırısında öldü

Arap ve Lübnan basınında yer alan haberlerde eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın damadının İsrai’in Suriye’nin başkenti Şam’a düzenlediği hava saldırısında öldüğü bildirildi.

Nasrallah’ın damadı, İsrail’in hava saldırısında öldü
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İHA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 07:49

Haberlere göre, İsrail’in dün Şam’ın Mezzeh semtindeki 3 katlı bir binaya gerçekleştirdiği hava saldırısında Nasrallah’ın damadı Hasan Kasir öldürüldü. Kasır, aynı zamanda İsrail Ordusu tarafından dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gerçekleştirilen bir hava saldırısında öldürülen üst düzey Hizbullah komutanı Muhammed Cafer Kasir’in kardeşiydi.

Şam’daki hava saldırısında Nasrallah’ın damadı Hasan Kasir’in öldürüldüğü haberi, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı sivil toplum kuruluşu tarafından da doğrulandı. Kuruluşun açıklamasında, “Hasan Nasrallah’ın damadı Hasan Cafer Kasir, Şam’ın Mezzeh semtindeki bir apartman dairesini hedef alan İsrail saldırısında hayatını kaybeden iki Lübnanlıdan biriydi” denildi.

Şam’daki hava saldırısında en az üç kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi de yaralandı.


Etiketler: #Hasan Nasrallah #israil #hava saldırısı

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