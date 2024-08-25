Hizbullah'tan İsrail çıkışı: İlk aşama başarıyla tamamlandı

Yayınlanma: 25.08.2024 - 09:46

Güncelleme: 25.08.2024 - 09:46

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, “Allah’ın yardımıyla, ilk aşama başarıyla tamamlandı” ifadelerine yer verildi.

İnsansız hava araçlarının (İHA) İsrail'in askeri kışlalarını ve bölgelerini hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, 320 katyuşa füzesinin de İsrail’in Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan askeri kışlalarını vurduğu vurgulandı.

Açıklamada, operasyonun diğer ayrıntılarının daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

İsrail Lübnan’a yönelik saldırı başlattığını açıklarken Hizbullah da komutanlarından Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattığını duyurmuştu.