İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 kişi öldü

Yayınlanma: 19.08.2024 - 13:54

Güncelleme: 19.08.2024 - 13:54

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinde Hula beldesine saldırı düzenlediği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail saldırısında 2 kişinin öldüğü aktarıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre de İsrail ordusuna ait İHA'nın sabah saatlerinde Hula beldesindeki Abra bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü.

İsrail'in ayrıca top atışıyla Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Ayta eş Şaab beldesini hedef aldı, Tire bölgesindeki köylere ve sahile işaret fişeği ateşledi.

İsrail güçleri, Lübnan'la arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattındaki Nakura, Cebel Lebune ve Cebel Alem beldelerine bitişik ormanlık alanlarda sabah saatlerinde ağır makinalı tüfekle ateş açtı.

İsrail ordusuna ait keşif uçakları ve İHA'lar ve dronlar da dün geceden beri, batı ve orta kesimlerdeki köyler üzerinden Litani Nehri'ne kadar uçuşlarını yoğunlaştırdı.