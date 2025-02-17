Hizbullah'tan İsrail'e '18 Şubat' tehdidi: Çekilmezse bedelini ağır öder

Yayınlanma: 17.02.2025 - 09:46

Güncelleme: 17.02.2025 - 09:46

Hizbullah lideri Kasım, paylaştığı görüntülü mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin meselesindeki tutumuna tepki göstererek, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgaline yönelik açıklamalarda bulundu.

Kasım, ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Filistin halkına yönelik başarısız olan "insani soykırım sonrasında siyasi soykırım" yapmak istediğini belirtti.

Trump'ın Filistin halkına yönelik planının "kesinlikle uygulanamayacağını" ifade eden Kasım, "Ancak bu ABD'nin uluslararası alanda ne kadar kötü ve aşağılayıcı bir tutum takındığını gösteriyor" dedi.

Kasım, Lübnan'da hükümetin kurulmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, Hizbullah ve Emel hareketinin hükümetin kurulmasında "kolaylaştırıcı rol oynadığını" savundu.

Lübnan halkının "kendini savunma ve İsrail'e karşı koyma hakkı" olduğunu söyleyen Kasım, İsrail işgalinin sonlandırması gerektiğini kaydetti.

Kasım, "İsrail'in 18 Şubat'ta saldırılarda işgal ettiği tüm Lübnan topraklarından çekilmesi gerekiyor. Lübnan ordusu konuşlandı ve hazır. İsrail, 18 Şubat'ta tamamen çekilmeli, bunun hiçbir mazereti yok" dedi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasına aykırı olarak çekilmemesi durumunda Lübnan devletinin bu durumu reddetmesi gerektiğini ifade eden Kasım, Lübnan'ın İsrail'e karşı "kararlı duruş sergilemesi gerektiğini" vurguladı.

LÜBNAN'A TEPKİ

Kasım, İran'dan Lübnan'a uçuşların ertelenmesi konusunda bunun İsrail'in saldırısına karşı yapıldığını iddia ederek, "Başbakan, havacılık ve sivillerin güvenliği bahanesiyle bunu engelleme kararı aldı. Sorun, zor zamanda sivillerin güvenliğini sağlaması değil, sorun İsrail'in emrinin uygulanmasıdır" dedi.

Lübnan hükümetini İsrail'in emirlerini uygulamakla suçlayan Kasım, "Uçak insin, İsrail'in ne yapacağını görelim. Bizim bunu dinlememiz doğru değil" şeklinde konuştu.

Kasım, Lübnan hükümetine uçuşlarla ilgili kararını "yeniden gözden geçirme ve egemenliği konusundaki tutumunu ortaya koyma" çağrısında bulundu.

Hizbullah destekçilerine Lübnan ordusunun müdahalesine tepki gösteren Kasım, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik yapılan saldırıya karşı olduklarını söyledi.

Kasım, 23 Şubat'ta defnedilecek Hizbullah'ın Genel Sekreterleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyyuddin'in cenazesine katılma çağrısı yaparak, cenaze töreninde güvenlik önlemlerine uyulmasını istedi.