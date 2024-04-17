Hizbullah'tan İsrail'e karşı saldırı: 14 İsrail askeri yaralandı

Yayınlanma: 17.04.2024 - 19:34

Güncelleme: 17.04.2024 - 19:39

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Celile'deki Lübnan sınırına sıfır noktasındaki Arab el-Aramşe köyüne insansız hava aracı ve tanksavar füzesi ile düzenlenen saldırılarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Açıklamada, saldırı sonucu 6'sı ağır toplam 14 askerin yaralandığı duyuruldu.

Askerlerin tedavi için bölgeden tahliye edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nakura ve Yarin bölgelerinde Hizbullah'a ait olduğu ileri sürülen hedeflere hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Lübnan tarafından gönderildiği belirtilen bir kamikaze İHA'nın Arab el-Aramşe'de bir alanı hedef aldığı kameraya yansıyor.

HİZBULLAH SALDIRIYI DOĞRULADI

İran destekli Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden Arab el-Aramşe'deki İsrail askeri karargahına saldırı düzenlediğini duyurdu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, askeri karargaha güdümlü füze ve kamikaze insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildiği, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'IN GÜNEYİNE SALDIRI

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan tarafından Arab el-Aramşe'ye son bir saat içinde çok sayıda atış gerçekleştirildiği ve bu atışların yapıldığı noktalara karşı saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir askeri yerleşkeyi bombaladığı kaydedildi.

HİZBULLAH'IN 4 MENSUBU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki gerilim son dönemde ivme kazandı. İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2'si bölge sorumlusu olmak üzere 4 Hizbullah mensubu öldürülmüştü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında devam eden çatışmalarda şu ana kadar 276 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.