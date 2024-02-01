Hizbullah'tan İsrail'e yeni saldırılar

Yayınlanma: 01.02.2024 - 09:27

Güncelleme: 01.02.2024 - 09:28

Lübnan'daki Hizbullah örgütü, sınırdaki İsrail askeri noktalarına yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere gerçekleştirilen saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in sınır üzerinde yer alan Tayhat ve Mitat askeri noktalarına güdümlü füze ve "uygun silahlarla" saldırılar gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'e ait Hanita askeri noktasındaki istihbarat teçhizatlarının ve Bayda Blida askeri noktasında konuşlu Merkava tipi askeri tankın hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 174 Hizbullah üyesş, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.