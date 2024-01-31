İsrail alıkoymuştu: Cenazeleri çürümüş halde teslim etti

Yayınlanma: 31.01.2024 - 14:48

Güncelleme: 31.01.2024 - 14:48

İsrail güçlerinin Gazze'nin güneydoğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim ettiği kimliği belirlenmemiş yaklaşık 100 Filistinlinin cenazesi toplu mezar açılarak defnedildi. Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, ellerinde tuttukları yaklaşık 100 Filistinlinin cenazesini, büyük bir soğutucunun olduğu araçla Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim etti.

Bunlardan bir kısmının İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki işgali sırasında mezarları tahrip ederek çıkardığı cenazeler olduğu, bazılarının ise Gazze'deki saldırılar sırasında öldürülen Filistinlilere ait olduğu; naaşların kimisinin tam, kimisinin yarım, kimisinin ise parçalar halinde getirildiği aktarıldı.

DNA'LAR YENİDEN İNCELENECEK

Çok sayıda cesedin neredeyse tamamen çürümüş halde geldiği; fotoğraflarının çekilip yaralı bölgelerinin belgelendiği bilgisi paylaşıldı. Şu anki şartlar elvermese de savaş bittikten sonra naaşların kimliğini belirlemek için cesetlerin DNA'sının yeniden inceleneceği belirtildi.

TOPLU MEZARA DEFNEDİLDİ

Cenaze namazları kılınan yaklaşık 100 Filistinlinin naaşı, mavi plastik poşetlere konularak Refah kentinde tek sıra halinde toplu mezara defnedildi. İsrail ordusunun Gazze'de birçok mezarı açtığı ve kabristanları tahrip ettiği ortaya çıkmıştı. Son olarak İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresindeki mezarlığı tahrip etmişti. Mezarlıkta çok sayıda kabrin yıkıldığı ve bazı cenazelerin ortaya saçıldığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

ORDU, TÜNELLERE DENİZ SUYU POMPALADIĞINI DOĞRULADI

Öte yandan İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki bazı tünellerin deniz suyuyla doldurulduğu yönündeki haberleri teyit etti. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bazı tünellere büyük miktarda deniz suyu pompalandığı belirtildi.

Yürütülen mühendislik çalışması kapsamında pompalar ve borular aracılığıyla tünellere su pompalandığı kaydedilen açıklamada, toprak ve su yollarının analizi yapılarak yer altı sularına zarar verilmesinin önlendiği öne sürüldü.

Açıklamada, "Son yıllarda, İsrail ordusu ve İsrail güvenlik makamları tarafından geliştirilen bu yolla, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yeraltı altyapısına karşı operasyon düzenlenmektedir" ifadelerine yer verildi.