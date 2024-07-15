Hizbullah'tan İsrail'in askeri üssüne saldırı

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan askeri üssüne saldırı düzenlediğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 13:04
Hizbullah'tan İsrail'in askeri üssüne saldırı
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Hizbullah, İsrail güçlerine yönelik saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sınır hattı üzerinde yer alan Branit Askeri Üssü'nün füzelerle tam isabet hedef alındığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait savaş uçakları Lübnan hava sahasını ihlal ederek ülkenin güney bölgelerine alçak uçuşlar gerçekleştirdi.

Bu sırada ses duvarını aşan savaş uçakları sonik patlamalara neden oldu.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında yaşanan çatışmalar nedeniyle 369 Hizbullah mensubu öldü.


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