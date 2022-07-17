Hizbullah'tan Riyad'a hava sahası tepkisi: İsrail ile iş birliği yapan ülkeler, onun saldırganlığına ortak olur

17 Temmuz 2022 Pazar, 17:25

Lübnan'da Hizbullah örgütü Merkez Konseyi üyesi Şeyh Nabil Kavuk, Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail'e açma kararına tepki gösterdi.

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre Şeyh Nabil Kavuk, "Suudiler de dahil olmak üzere herhangi bir taraf siyonist rejimle (İsrail) iş birliği yaptığında, bu rejimin Suriye, Lübnan ve Filistin'deki saldırganlığına ortaklık yapmış olur ve bu mesele millete ihanet edildiğini ispat etmeye yeterlidir" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan dün Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail'e açma kararıyla ilgili olarak, "Bu, İsrail'le diplomatik ilişki kurulduğu ya da başka bir adım atıldığı anlamına gelmez" demişti.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi 15 Temmuz'da, ülkenin hava sahasının İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açıldığını duyurmuştu.