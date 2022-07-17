Hizbullah'tan Riyad'a hava sahası tepkisi: İsrail ile iş birliği yapan ülkeler, onun saldırganlığına ortak olur
Hizbullah, Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail'e açma kararını eleştirdi.
Lübnan'da Hizbullah örgütü Merkez Konseyi üyesi Şeyh Nabil Kavuk, Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail'e açma kararına tepki gösterdi.
Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre Şeyh Nabil Kavuk, "Suudiler de dahil olmak üzere herhangi bir taraf siyonist rejimle (İsrail) iş birliği yaptığında, bu rejimin Suriye, Lübnan ve Filistin'deki saldırganlığına ortaklık yapmış olur ve bu mesele millete ihanet edildiğini ispat etmeye yeterlidir" dedi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan dün Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail'e açma kararıyla ilgili olarak, "Bu, İsrail'le diplomatik ilişki kurulduğu ya da başka bir adım atıldığı anlamına gelmez" demişti.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi 15 Temmuz'da, ülkenin hava sahasının İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açıldığını duyurmuştu.
Video Haberler
- Yeni evlenen çift düğünlerine oğullarıyla katıldılar
- Anız yangını ayçiçek tarlalarına sıçramadan söndürüldü
- CHP'li Aygun'dan Vahit Kiriçci’ye çağrı
- Bodrum'dan 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı
- Bartın'da domuz tuzağına yakalanan ayı kurtarıldı
- Bursa gişelerinde 'Tatil dönüş' yoğunluğu
- Bursa'da simitçi CHP'li Erkan Aydın'a dert yandı
- Willian Arao'nun üstüne reklam panosu düştü
- Güldür Güldür oyuncusundan 'dedikodu' skeci
- Otel odasından yola dolar saçtı
En Çok Okunan Haberler
-
- 15 Temmuz'da Meclis'e ilk onlar geldi
- Bir kabin memurunun itirafları
- Ege'yi bekleyen büyük tehlike!
- Atatürk'ün 'Koliba'sı
- Katar Kraliyet Ailesi’nin sarayı tamamlandı
- Birçok sırrı Sedat Peker'de...
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
- 'Hanım kızımız' tartışması sürüyor
- 15 Temmuz törenine gitmedi
- ‘100 gün boyunca…’