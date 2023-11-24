Hollanda aşırı sağa kaydı: Seçim sonrası sözlerini törpüledi

Yayınlanma: 24.11.2023 - 09:56

Güncelleme: 24.11.2023 - 10:03

Hollanda’da aşırı sağcı ve İslam karşıtı fikirleriyle tanınan Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) seçimi büyük bir farkla önde tamamlayarak ülkenin en çok oy alan partisi oldu. Sandıkların kapanmasının ardından gelen ilk sonuçlara kendisi bile inanamayan popülist liderin ilk tepkisi, “Kolumu çimdiklemem gerekiyor. O kadar çok sandalyemiz var ki, iki katına çıktık” oldu.

CNN Türk'ün aktardığına göre, 2006 yılında kurduğu partisiyle bugüne dek girdiği seçimlerde istediğini elde edemeyen Wilders’ın seçim zaferi, başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere tüm dünyada şok etkisi yarattı.

Özgürlük Partisi’nin parlamentodaki 150 sandalyeden 37’sini kazanması Wilders’ı başbakanlık için en güçlü aday haline getirdi. Wilders’ın partisi bir önceki seçimlerde 17 koltuk kazanabilmişti.

Seçime ittifak halinde eski AB Temsilcisi Frans Timmermans’ın yönetiminde giren sol blok, İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol (Groen Links) 25 sandalye ile ikinci olurken 13 yıldır iktidarda olan, Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz liderliğindeki, merkez sağ Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) büyük kan kaybederek 24 vekille üçüncü sırada yer aldı. Pieter Omzigt’in lideri olduğu ve ilk defa seçimlere katılan Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) 20 sandalye ile dördüncü oldu. Omtzigt, Mardinli bir Süryani olan eşi Ayfer Koç dolayısıyla Türkiye’de de gündeme gelmişti.

SÖZLERİNİ TÖRPÜLEDİ

Politikasını göç ve İslam karşıtlığı üzerine inşa eden Wilders, katıldığı TV programları ve sosyal medya paylaşımlarında sokak ağzı söylemleri ve kullandığı nefret diliyle, yıllardır dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Ancak seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından konuşan Wilders’in sivri söylemlerini yumuşatması dikkat çekti.

Seçim programında yer verdiği Kuran’ın yasaklanması planının ‘öncelik olmadığını’ dile getiren aşırı sağcı lider, Hollanda’nın şu anda İslam’ı durdurmaktan daha büyük sorunları bulunduğunu söyleyerek yasadışı göç, sosyal güvenlik ve sağlık konularına öncelik vereceklerini dile getirdi. Wilders, “Camilerin yasaklanması gibi demokratik olmayan ya da anayasaya aykırı tedbirler almayacağız” diye konuştu.