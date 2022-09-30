Hollanda Dışişleri Bakanı'ndan Rus Büyükelçi'ye dava

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın bazı bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik kararına tepki olarak Rus Büyükelçisi'ne karşı Hollanda mahkemelerinde dava açacağını bildirdi.

AA
30 Eylül 2022 Cuma, 17:29
Hollanda Dışişleri Bakanı'ndan Rus Büyükelçi'ye dava
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Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Twitter'dan "Rusya'nın hukuksuz ilhakı kesinlikle kabul

Bu sebeple Rus Büyükelçiye karşı Amsterdam mahkemelerinde dava açacağını belirten Hoekstra, "Ukrayna topraklarının Ukrayna toprağı olarak kalacağı" mesajını açık ve yüksek sesle vereceklerini kaydetti.

Rusya'ya ait olmayan topraklarda referandum yapıldığını ve bunun kabul edilemez olduğunu belirten Hoekstra, diğer devletlerin de Ukrayna'ya desteğinin açıkça devam etmesini beklediğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamıştı.



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