Hollanda Dışişleri Bakanı'ndan Rus Büyükelçi'ye dava

30 Eylül 2022 Cuma, 17:29

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Twitter'dan "Rusya'nın hukuksuz ilhakı kesinlikle kabul

Deze illegale annexatie door Rusland is volstrekt verwerpelijk. In de 21e eeuw kan er geen plek zijn voor dit soort gewelddadig imperialisme. Daarom ontbieden we de Russische ambassadeur. Onze boodschap is helder: Oekraïens grondgebied moet, en zal, Oekraïens grondgebied blijven. — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) September 30, 2022

Bu sebeple Rus Büyükelçiye karşı Amsterdam mahkemelerinde dava açacağını belirten Hoekstra, "Ukrayna topraklarının Ukrayna toprağı olarak kalacağı" mesajını açık ve yüksek sesle vereceklerini kaydetti.

Rusya'ya ait olmayan topraklarda referandum yapıldığını ve bunun kabul edilemez olduğunu belirten Hoekstra, diğer devletlerin de Ukrayna'ya desteğinin açıkça devam etmesini beklediğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamıştı.



