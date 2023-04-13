Hollanda parlamentosunda 'bomba' paniği

Hollanda'da, parlamento binasına bırakılan 'bomba' paniğe sebep oldu. Polis, parlamento binasını tahliye etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2023 - 14:36
Hollanda parlamentosunda 'bomba' paniği
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Hollanda polisi, Lahey kentinde yer alan parlamento binasının boşaltıldığını duyurdu. Binada, bomba ekibinin 'şüpheli bir durumu' araştırdığı belirtildi.

Polis, parlamento binasındakileri tahliye etti ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

AFP'de yer alan habere göre, Hollandalı Politikacı Geert Wilders, kendisine gönderilen sahte bombanın parlamento binasına teslim edilerek paniğe ve binanın tahliye edilmesine neden olduğu söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR...


Hollanda lahey Bomba

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