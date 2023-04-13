Hollanda parlamentosunda 'bomba' paniği

Yayınlanma: 13.04.2023 - 14:36

Güncelleme: 13.04.2023 - 14:36

Hollanda polisi, Lahey kentinde yer alan parlamento binasının boşaltıldığını duyurdu. Binada, bomba ekibinin 'şüpheli bir durumu' araştırdığı belirtildi.

Polis, parlamento binasındakileri tahliye etti ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

AFP'de yer alan habere göre, Hollandalı Politikacı Geert Wilders, kendisine gönderilen sahte bombanın parlamento binasına teslim edilerek paniğe ve binanın tahliye edilmesine neden olduğu söyledi.

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