Hollanda TurkStream boru hattı lisansını iptal etti
Rusya'nın sahibi olduğu TurkStream boru hattının işletmecisi dün Hollanda'nın hattın ihracat lisansını iptal ettiğini, ancak yine de doğalgaz sevkiyatına devam edeceğini açıkladı ve lisansın yeniden devreye alınmasını talep etti.
Rusya ve Türkiye yıllık 31.5 milyar metre küp (bcm) kapasiteye sahip olan TurkStream boru hattını Ocak 2020'de resmi olarak devreye aldı. Türkiye'den geçen boru hattı Rusya'nın Ukrayna'daki boru hatlarını kullanmadan Güney Avrupa'ya doğalgaz taşımasını sağlıyor.
Reuters'ın haberine göre, Kremlin'in kontrolündeki Gazprom'un iştiraki olan Hollanda merkezli South Stream Transport BV, boru hattının denizden geçen kısmının faaliyetlerini yürüyor.
South Stream, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna işgali nedeniyle Moskova'ya yönelik yaptırımları genişletmesi kapsamında Hollanda'nın boru hattının ihracat lisansını 18 Eylül'de iptal ettiğini ifade etti.
Dün gece yapılan açıklamada, "Açıklanan yeni yaptırımlar, South Stream Transport BV aracılığıyla doğalgaz sevkiyatının devamını kısıtlamıyor. Bu bağlamda, Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki milyonlarca hane ve işletmenin doğalgaz arzı kısa vadede etkilenmeyecektir" ifadeleri yer aldı.
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