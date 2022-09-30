Hollanda TurkStream boru hattı lisansını iptal etti

30 Eylül 2022 Cuma, 11:00

Rusya ve Türkiye yıllık 31.5 milyar metre küp (bcm) kapasiteye sahip olan TurkStream boru hattını Ocak 2020'de resmi olarak devreye aldı. Türkiye'den geçen boru hattı Rusya'nın Ukrayna'daki boru hatlarını kullanmadan Güney Avrupa'ya doğalgaz taşımasını sağlıyor.

Reuters'ın haberine göre, Kremlin'in kontrolündeki Gazprom'un iştiraki olan Hollanda merkezli South Stream Transport BV, boru hattının denizden geçen kısmının faaliyetlerini yürüyor.

South Stream, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna işgali nedeniyle Moskova'ya yönelik yaptırımları genişletmesi kapsamında Hollanda'nın boru hattının ihracat lisansını 18 Eylül'de iptal ettiğini ifade etti.

Dün gece yapılan açıklamada, "Açıklanan yeni yaptırımlar, South Stream Transport BV aracılığıyla doğalgaz sevkiyatının devamını kısıtlamıyor. Bu bağlamda, Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki milyonlarca hane ve işletmenin doğalgaz arzı kısa vadede etkilenmeyecektir" ifadeleri yer aldı.