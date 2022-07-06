Hollanda'da çiftçilerin protestosu market raflarını boşalttı

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:10

Çiftçilerin, 4 Temmuz'da sabahın erken saatlerinden itibaren ülkedeki zincir marketlerin gıda dağıtım merkezlerinin önünü traktörlerle kapatması sebebiyle günlük gelen et, süt, yumurta, içecek, meyve ve sebze, çiçek ve şarküteri ürünlerinin tedarikinde ciddi sorunlar yaşandı.

Traktörleriyle özellikle büyük gıda depolarını hedef alan çiftçiler, marketlere ürün akışını keserek günlük tedariki sağlanan ürünlerin bulunduğu rafların boş kalmasına sebep oldu.

Hollanda'nın en büyük zincir marketi Albert Heijn çalışanı Malik Yurtseven, "Bizim şubemizde ilk olarak çiçekler, sonra süt ürünleri, meyve ve sebze tükendi." dedi.

Pazartesiden bu yana günlük gelen ürünlerin tedarik edilemediğini belirten Yurtseven, Zwolle'deki deponun önündeki eylemin bitmesi sebebiyle bugün öğleden sonra, günlük ürünlerin şubelerine ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Yurtseven, diğer şubelerde de benzer durumların olduğunu ve birçok taze ürünün ya çok az bulunduğunu ya da hiç bulunmadığını kaydetti.

Hollanda Gıda Firmaları Birliği (CBL), tedarik zincirinin kopması ve gerekli saklama koşullarının oluşmaması sebebiyle birçok yiyeceğin bozulacağını, blokajların milyonlarca avro zarara neden olacağını öngörüyor.

ÇEVRİM İÇİ SİPARİŞLER DURMUŞTU

Hollanda'nın en büyük zincir marketi Albert Heijn başta olmak üzere birçok market, eylemlerin başlamasından hemen önce çevrim içi siparişlerin iptal edildiğini ve gün içinde tedariklerin ciddi oranda aksayacağını açıklamıştı.

Çiftçiler, Alberth Heijn, Jumbo, ALDI, Lidl, Vomar dahil birçok firmanın Veghel, Breda, Beilen, Woerden, Nieuwegein, Drachten, Heerenveen, Zwolle, Geldermalsen ve Nijkerk şehirlerindeki 20’den fazla gıda dağıtım merkezinin girişini kapatmıştı.

POLİS UYARI ATEŞİ AÇTI

Çiftçilerin protestolarının çoğu dün akşam saatlerinde sona ererken eylemlerine son vermeyi reddeden bazı çiftçilere polis müdahale etti.

Hollanda polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, plakası bulunmayan, sürücü belgesini göstermeyi reddeden yüzlerce traktör sürücüsüne para cezası kesildiği belirtildi.

Açıklamada, traktörlerle polis aracına saldırmaya çalışan en az 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

HÜKÜMETİN İKLİM HEDEFLERİ ÇİFTÇİLERİ VURDU

Hollanda'da çiftçiler, hükümetin azot emisyonunu azaltmaya yönelik kararlarının çiftçilik faaliyetlerini kısıtladığı gerekçesiyle son yıllarda birçok kez protesto eylemi düzenlemişti.

Hükümetin, büyük oranda azot emisyonuna sebep olduğu gerekçesiyle ineklerin sayısını azaltma kararını protesto eden çiftçiler, 22 Haziran’da Stroe kentinde bugüne kadarki gösterilerin en büyüğünü hayata geçirmişti.

Hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin çoğu bölgesinde azot emisyonunu yüzde 70, bazı bölgelerinde ise yüzde 95 azaltma hedefi koymuştu.