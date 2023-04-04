Hollanda'da tren kazası: 1 ölü, 30 yaralı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 09:38

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 09:43

Hollanda'da Lahey yakınlarında yaklaşık 50 yolcu taşıyan bir tren raydan çıktı. Yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Yetkililerin kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, Lahey kenti yakınındaki Voorschoten köyünde sabaha karşı saat 04.25'te, bir yolcu treninin raydaki inşaat ekipmanına çarparak raydan çıktığı belirtildi.

19 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Olayla ilgili bir itfaiye sözcüsü 19 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade ederken, yetkililer diğer yaralıların da olay yerinde tedavi edildiğini kaydetti.