Hollanda'da tren kazası: 1 ölü, 30 yaralı

Lahey kenti yakınlarında yaklaşık 50 yolcu taşıyan bir trenin raydan çıktığı ve yaşanan kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Reuters
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 09:38
Hollanda'da tren kazası: 1 ölü, 30 yaralı
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Hollanda'da Lahey yakınlarında yaklaşık 50 yolcu taşıyan bir tren raydan çıktı. Yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Yetkililerin kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, Lahey kenti yakınındaki Voorschoten köyünde sabaha karşı saat 04.25'te, bir yolcu treninin raydaki inşaat ekipmanına çarparak raydan çıktığı belirtildi.

19 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Olayla ilgili bir itfaiye sözcüsü 19 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade ederken, yetkililer diğer yaralıların da olay yerinde tedavi edildiğini kaydetti.


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