Hollanda'dan İsrail'e rest: Aşırılık yanlısı yerleşimcilere karşı harekete geçmeli
Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İsrail yönetiminin, aşırılık yanlısı yerleşimcilerin uyguladığı şiddete karşı harekete geçmekle yükümlü olduğunu söyledi.
Hollanda Başbakanı Dick Schoof, X'ten yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda Gazze'deki insani durumu görüştüğünü ifade etti.
Schoof, Abbas ile Gazze'de ateşkes ihtiyacını ve Batı Şeria'daki durumu ele aldıklarını belirtti.
Bölgede gerilimin daha da tırmanmasını önlemenin önemini vurgulayan Schoof, "İsrail, aşırılık yanlısı yerleşimcilerin uyguladığı şiddete karşı harekete geçmekle yükümlüdür" ifadesini kullandı.
Schoof, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, Hollanda'nın iki devletli çözümü desteklediğini kaydetti.
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