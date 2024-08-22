Hollanda'dan İsrail'e rest: Aşırılık yanlısı yerleşimcilere karşı harekete geçmeli

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İsrail yönetiminin, aşırılık yanlısı yerleşimcilerin uyguladığı şiddete karşı harekete geçmekle yükümlü olduğunu söyledi.

AA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 08:07
Hollanda'dan İsrail'e rest: Aşırılık yanlısı yerleşimcilere karşı harekete geçmeli
Abone Ol google-news

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, X'ten yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda Gazze'deki insani durumu görüştüğünü ifade etti.

Schoof, Abbas ile Gazze'de ateşkes ihtiyacını ve Batı Şeria'daki durumu ele aldıklarını belirtti.

Bölgede gerilimin daha da tırmanmasını önlemenin önemini vurgulayan Schoof, "İsrail, aşırılık yanlısı yerleşimcilerin uyguladığı şiddete karşı harekete geçmekle yükümlüdür" ifadesini kullandı.

Schoof, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, Hollanda'nın iki devletli çözümü desteklediğini kaydetti.


Hollanda haberleri israil haberleri

İlgili Haberler

Eski İsrailli bakandan skandal Gazze çağrısı

Eski İsrailli bakandan skandal Gazze çağrısı
Gazze'ye saldırılar devam ederken: Anket yapıldı, İsrailliler ne düşünüyor?

Gazze'ye saldırılar devam ederken: Anket yapıldı, İsrailliler ne düşünüyor?
İsrail'den Fetih Hareketi'ne suikast: İHA ile hedef alındı

İsrail'den Fetih Hareketi'ne suikast: İHA ile hedef alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler