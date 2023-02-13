Hollanda’dan taziye mesajı: 'Düşüncelerimiz ve dualarımız sizinle'

Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye’ye taziyelerini iletti.

Mert Cengiz
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 04:00
Hollanda’dan taziye mesajı: 'Düşüncelerimiz ve dualarımız sizinle'
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Depremler sonrası afet bölgesine ambulans uçak ile 65 kişi ve 8 köpekten oluşan arama kurtarma ekibi yönlendiren Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Cumhuriyet aracılığı ile Türkiye’ye taziyelerini iletti.

Büyükelçi Wijnands, “Düşüncelerimiz ve dualarımız, yaşamını yitirenlerin ailesi ve eviyle geçim kaynaklarını kaybedenlerle. Hollanda, bu zor günlerde müttefikimiz ve ortağımız Türkiye’nin yanındadır ve olmaya devam edecektir” dedi.


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