Hollanda Futbol Federasyonu'ndan deprem için saygı duruşu kararı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 23:03

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 23:03

Hollanda'da bu hafta oynanacak futbol maçlarında Kahramanmaraş merkezli, 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Düşüncelerimiz, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen herkesin yanında" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, depremde hayatını kaybedenler için bir dakika saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.