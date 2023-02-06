Hollanda Futbol Federasyonu'ndan deprem için saygı duruşu kararı

Hollanda Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle bu hafta oynanacak karşılaşmalarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 23:03
Hollanda Futbol Federasyonu'ndan deprem için saygı duruşu kararı
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Hollanda'da bu hafta oynanacak futbol maçlarında Kahramanmaraş merkezli, 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Düşüncelerimiz, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen herkesin yanında" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, depremde hayatını kaybedenler için bir dakika saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.


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