Hollanda'dan Türk Akım'a yeniden lisans

20 Ekim 2022 Perşembe, 09:44

Hollanda, Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz taşıyan TürkAkım boru hattının işletmecisi olan South Stream BV şirketine yeniden ihracat lisansı verdi.

Açıklama South Stream BV tarafından dün akşam yapıldı.

Hollanda'daki yetkili kurum Eylül sonunda şirketin ihracat lisansını iptal etmiş, şirket lisansın yenilenmesini talep etmiş ve iptalin gaz sevkiyatı için sorun yaratmadığını açıklamıştı.

LİSANSINI İPTAL ETMİŞTİ

South Stream BV, 2022 Eylül ayı sonunda Hollanda'nın boru hattının ihracat lisansını iptal ettiğini duyurmuştu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Açıklanan yeni yaptırımlar, South Stream Transport BV aracılığıyla doğalgaz sevkiyatının devamını kısıtlamıyor. Bu bağlamda, Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki milyonlarca hane ve işletmenin doğalgaz arzı kısa vadede etkilenmeyecektir" ifadeleri yer almıştı.

