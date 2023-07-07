Hollandalı futbol kulübünün yeni sezon forması ülkeyi karıştırdı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 08:51

Güncelleme: 07.07.2023 - 08:52

Hollanda'nın ünlü futbol kulüplerinden Heerenveen, yeni sezon formalarını tanıtmasının ardından tepki topladı.

Kulüp, forma kollarının rengi nedeniyle taraftarların ve sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine maruz kaldı.

Formanın kollarında Rus bayrağını ima eden çizgilerin olması tepkilere neden olurken, taraftarlar da kol tasarımı değiştirilmezse formaları satın almayacaklarını belirttiler.

Sosyal medyada formayı eleştiren taraftarlar, formaya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğraflarını bile ekledi.