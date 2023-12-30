Hollandalı satranççıya ayakkabı cezası

Yayınlanma: 30.12.2023 - 10:55

Güncelleme: 30.12.2023 - 10:55

Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen 2023 Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda 26 Aralık'ta yaşanan olayda, Burberry marka spor ayakkabılarıyla kıyafet kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Kazarian'a 100 euro para cezası verildi.

Sporcu, olayın ertesi günü New York Times'a FIDE'nin sergilediği tutumun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Kazarian, kardeşinin hediye ettiği ayakkabılarla çıktığı maçın ardından hakemlerden birinin kendisinden ayakkabılarını değiştirmesini istediğini belirtti.

23 yaşındaki sporcu, maçların yapıldığı yerden çıkıp otele gitmesi gerekeceğini söyleyerek itiraz edince, FIDE'nin sarı kartlı bir uyarı göndererek ayakkabılarını değiştirmemesi halinde sonraki müsabakaya alınmayacağını belirttiğini ifade etti. Kazarian, çalışanlarının kendisini arabaya bindirip apar topar otele götürdüğünü anlattı.

Odasından topuklu ayakkabılarını alıp tekrar maçların yapıldığı salona döndüğünü belirten Kazarian, tüm olayın sinirini bozduğunu ve yaşadığı stres nedeniyle kalan maçlara istediği gibi odaklanamadığını ifade etti.

FIDE'nin kıyafet kurallarına göre "sneaker" tarzı ayakkabılara izin veriliyor fakat "fazla spor ayakkabılar" yasak. Öte yandan bu iki tür ayakkabı arasındaki farka ilişkin kurallarda herhangi bir detay yer almıyor.

FIDE yetkilisi Pavel Tregoubov, kuralların kafa karıştırıcı olduğunu kabul ederek sporcunun durumunu anlayabildiğini belirtti.

Öte yandan Tregoubov, turnuvada 5 kişiye daha spor ayakkabıları nedeniyle sarı kart uyarısı verildiğini, herkesin ayakkabısını değiştirdiğini ve sadece Kazarian'ın uyarıya itiraz ettiğini söyledi.

FIDE'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bir fotoğrafta, turnuvaya katılan Hollandalı satranççı Anish Giri'nin beyaz spor ayakkabıları da tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları Kazarian'a uyarı verilirken Giri'nin ayakkabılarının nasıl kabul edildiğini sorguladı.