Ajax'tan Hollanda Kupası'na flaş veda

Hollanda Kupası karşılaşmasında Ajax deplasmanda oynadığı USV Hercules'e 3-2 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 00:21
Ajax'tan Hollanda Kupası'na flaş veda
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Hollanda Kupası 2. tur karşılaşmasında Ajax, 4. lig ekibi USV Hercules'e 3-2 yenildi ve kupaya veda etti.

USV Hercules'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 66. dakikalarda Tim Pieters ve 90+3. dakikada Mats Grotenbreg kaydetti.

Flaş mağlubiyetle kupaya veda eden Ajax'ın gollerini ise 83. dakikada Brian Brobbey ve 89. dakikada Chuba Akpom kaydetti.


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