Hollandalı gurbetçiden trafikte yumruklu saldırı: Küfürler yağdırdı!
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Hollandalı bir gurbetçinin trafikte bir sürücüye saldırdığı görüntülendi.
İstanbul'da Hollanda'dan gelen bir gurbetçi trafikte ‘yol yüzünden’ bir sürücüye saldırdı.
İstanbul’da Havadis isimli sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, aracından inen sürücü tartıştığı sürücünün aracına defalarca yumruk attı. Sürücü aynı zamanda küfür ve hakaretler yağdırdı.
Mağdur sürücünün karakola gidip saldırgan şahıstan şikayetçi olduğu bildirildi.
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