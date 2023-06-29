Hollandalı trans birey Solange Dekker, 2023'ün güzellik kraliçesi seçildi

Yayınlanma: 29.06.2023 - 17:35

Güncelleme: 29.06.2023 - 17:48

Tayland’da düzenlenen, trans bireylerin yarıştığı dünyanın en büyük ve en saygın güzellik yarışması olarak bilinen Miss International Queen 2023’ü Hollandalı Solange Dekker kazandı.

Dekker’in güzellik tacını kazanmasıyla Hollanda yarışmada ilk kez birinci gelmiş oldu. Yarışmada Singapurlu güzel ikinci, ABD’li güzelse üçüncü seçildi.

Taç töreni sonrası Dekker, "İstediğiniz her şeyi elde etmek için kendinize inanın çünkü siz kendi hikayenizin kahramanısınız" dedi.

Miss Tiffany Show'un CEO'su ve Miss Tiffany Queen organizatörü Alisa Phanthusak, yarışmanın yarışmacılara ülkelerinin cinsiyet hakları konusundaki ulusal politikalarını savunmaları için bir platform sağladığını söyledi.

17 yıl önce trans kadınların toplumda kabul görmesini teşvik etmek amacıyla başlatılan yarışma, dünyanın dört bir yanından kendini trans olarak tanımlayan bireyleri bir araya getiriyor.