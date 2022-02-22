Son Dakika: Hollanda’da Apple mağazasında rehine krizi
Son dakika gelişmesi... Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Apple mağazasında silahlı soyguncuların en az 1 kişiyi rehin aldığı bildirildi.
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yerel saatle 18.00 sularında Apple mağazasına giren silahlı soyguncunun mağazada bulunan en az 1 kişiyi rehin aldığı bildirildi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sev edilirken, Leidseplein'in büyük bir kısmı güvenlik kordonu altına alındı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu dükkanda/yakınında ateşli silah taşıyan biri var, polis durumu kontrol altına almak için birçok (uzman) birimle birlikte olay yerinde" ifadeleri kullanılarak, "Yerel sakinlerden, girişimcilerden ve Leidseplein'deki çalışanlardan gelip dışarı bakmamalarını ve içeride kalmalarını istiyoruz" denildi.
Söz konusu mağazada kaç kişinin bulunduğu ya da olayda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.
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