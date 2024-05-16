Hollanda’nın İslam karşıtı aşırı sağcı partisi, koalisyona liderlik edecek

Yayınlanma: 16.05.2024 - 12:25

Güncelleme: 16.05.2024 - 12:27

Çarşamba akşamı varılan anlaşmayla, Wilders’ın Özgürlük Partisi (PVV), mevcut Başbakan Rutte’nin partisi Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Yeni Toplumsal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi-Vatandaş Hareketi (BBB) ile bir koalisyon kuracak.

Mart ayında dört parti, yüzde 50'si siyasetçilerden ve yüzde 50'si siyaset dışından isimlerden oluşmak üzere, kısmen teknokrat bir ‘iş hükümeti’ kurma konusunda anlaştı.

PARLAMENTONUN ONAYI GEREKLİ

Koalisyonun kesinleşmesi için parlamentodaki diğer partilerin de onay vermesi gerekiyor.

Geert Wilders, öğleden sonra Hollanda basınına verdiği demeçte, "İyi haber şu ki partiler arasında bir anlaşmaya vardık ancak parlamentodaki diğer partiler de anlaşmayı onaylarsa koalisyonumuz kesinleşmiş olacak" dedi.

WİLDERS, BAŞBAKAN OLAMAYABİLİR

Geert Wilders, Mark Rutte’nin NATO Genel Sekreterliği’ne adaylığının ardından boşalan koltuğa geçmek için çabalarını sürdürüyor ancak yeterli desteği henüz alamadı.

Wilders, basın toplantısında "Bugün, gelecek başbakanın kim olacağı hakkında konuştuk ve bu tartışmaya daha sonra geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Parti başkanları, Hollanda başbakanlığı yarışında kimlerin rekabet içinde olduğunu açıklamadı.

AVRUPA’DA SAĞ’IN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

Partisinin manifestosunda, İslami okulların, camilerin ve Kuran'ın yasaklanması ile AB'den ayrılma konusunda referandum yapılması çağrısında bulunan Wilders, koalisyon görüşmeleri esnasında İslam karşıtı tutumunda uzaklaştı ve bu tasarıları, sembolik olarak geri çekti.

Hollanda, aşırı sağa desteğin arttığı bir dizi Avrupa ülkesinden yalnızca biri. Belçika'da milliyetçi Vlaams Belang, seçimler öncesinde anketlerde önde gidiyor. Anketler, aşırı sağcı ve muhafazakar partilerin Hollanda dahil dokuz AB ülkesinde seçimleri kazanabileceğini gösteriyor.