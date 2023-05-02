Hollywood yazarlarına grev çağrısı

Yayınlanma: 02.05.2023 - 10:42

Güncelleme: 02.05.2023 - 10:42

Hollywood'un sinema ve televizyon yapımlarının arkasındaki yazarlar, aldıkları ücretlerden şikayetçi oldu. Amerika Yazarlar Birliği (WGA) ve Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) yapılan müzakerelere rağmen anlaşma sağlayamadı.

AMPTP yaptığı açıklamada, yazarlara "cömert tazminat artışları" teklif ettiğini ancak iki tarafın bir anlaşmaya varamadığını söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, WGA, stüdyolardan daha yüksek ücret almak için bir anlaşmaya varamamasının ardından 15 yıl sonra ilk kez iş bırakma çağrısında bulundu.

WGA, "Şirketlerin davranışı sendikalı işgücü içinde yeni kısa süreli iş ekonomisi yarattı. Ayrıca bu müzakeredeki hareketsiz duruşları, yazarlık mesleğini daha da değersizleştirmeye yönelik bir kararlılığa imza attı" açıklamasında bulundu.

WGA'nın son grev çağrısı sonucunda yapılan iş bırakma eylemi 100 gün sürmüş ve Kaliforniya ekonomisine 2 milyar dolardan fazlaya paraya mal olmuştu.

Stüdyoların sundukları tekliflerin yetersiz olduğunu belirten WGA, "Şirketler bu işi mahvetti. Kendilerini zengin eden insanlardan, yazarlardan çok şey aldılar" ifadesinde bulundu.