Hollywood yıldızı Jamie Foxx hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 13.04.2023 - 16:06

Güncelleme: 13.04.2023 - 16:06

Oscar Ödüllü ABD'li oyuncu Jamie Foxx, Cameron Diaz'la rol alacağı "Back in Action" filminin setinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

55 yaşındaki aktörün son durumu hakkında paylaşım yapan kızı Corinne Foxx, “Babamın dün bir tıbbi sorun yaşadığını paylaşmak istiyoruz. Neyse ki hızlı müdahale ve iyi bakım sayesinde iyileşiyor. Onun ne kadar sevildiğini biliyoruz ve dualarınızı bekliyoruz. Ailemiz bu süre zarfında mahremiyet istiyor" ifadelerini kullandı.

Gerçek adı Eric Marlon Bishop olan Foxx, 'Zincirsiz' ve 'Tetikçinin Gecesi' filmleriyle tanınmasının yanı sıra müzisyen Ray Charles’ın yaşam öyküsünü konu alan 2004 yapımı Ray filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı.