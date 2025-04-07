Hollywood’u sarsan dolandırıcılık: 20 milyon dolarlık vurgun yaptı

Yayınlanma: 07.04.2025 - 13:14

Güncelleme: 07.04.2025 - 13:15

Fox News Digital’in aktardığına göre, 63 yaşındaki Fritsch, şirketinin sahibi olduğu “StarSite” adlı uygulamanın, ünlüler ve sosyal medya fenomenlerinin markalardan gelir elde etmesini sağlayacağı iddiasıyla yatırımcılardan milyonlarca dolar topladı.

Ancak uygulamanın geliştirilmesi için vaat edilen bu fonların, lüks yaşam harcamalarına aktarıldığı ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı’na göre, 2014-2017 yılları arasında yaklaşık 25 milyon dolarlık yatırım toplayan Fritsch, bu parayı McLaren ve Rolls-Royce marka lüks otomobillere, yatına yapılan masraflara ve Malibu’daki milyonlarca dolarlık malikanesine harcadı. Yetkililer, bu varlıklara el koyduğunu açıkladı.

Fritsch, yatırımcılara şirketinin Disney gibi büyük medya devleriyle anlaşmalar yapmak üzere olduğunu, hatta bazı satın alma teklifleri aldığını söyledi.

Ayrıca, StarClub’ın 2015 yılında 15 milyon dolar gelir elde ettiğini de iddia etti. Ancak bu iddiaların tamamının asılsız olduğu belirlendi.

HOLLYWOOD YILDIZLARININ ADI GEÇİYOR

Fox News Digital’in ulaştığı kaynaklara göre, şarkıcı Enrique Iglesias ve aktör Tyrese Gibson gibi Hollywood yıldızları da bu girişimle ilişkilendirildi.

2014 yılında Tyrese Gibson, StarClub adına düzenlenen özel bir partiye ev sahipliği yapmış; etkinliğe Caitlin O’Connor, Elise Neal, rapçi Trinidad James ve model Khadija Neumann gibi isimler katılmıştı.

Jessica Simpson’ın da projeye dâhil edilmesi için girişimlerde bulunulduğu ve bu süreçte Fritsch’in sözleşme ihlalleri nedeniyle farklı davalarla karşılaştığı bildirildi.

SUÇLU BULUNDU, CEZA DURUŞMASI BEKLENİYOR

Jüri, Fritsch’i bir kez dolandırıcılıktan suçlu buldu ancak ikinci bir suçlamadan beraat etti. Hâlâ kefaletle serbest olan Fritsch’in önümüzdeki aylarda ceza duruşması yapılacak.

Kendisi, federal düzeyde en fazla 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya.

Los Angeles County Yüksek Mahkemesi’nde Fritsch hakkında daha önce açılan üç farklı dava bulunuyor.

Müzik yöneticisi Haqq Islam da, 2013 yılında Fritsch’e karşı sözleşme ihlali ve dolandırıcılık iddiasıyla dava açmıştı.