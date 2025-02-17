Keşfedilen yeni kurbağa türüne, Hollywood yıldızının adı verildi

Yayınlanma: 17.02.2025 - 14:17

Güncelleme: 17.02.2025 - 14:17

Ekvador’da keşfedilen yeni bir kurbağa türü, çevre koruma çalışmalarıyla tanınan Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio’nun onuruna adlandırıldı. Bilim insanları, küçük ve kahverengi renkte olan bu yeni türe “Phyllonastes Dicaprioi” adını verdi.

Ekvador Ulusal Biyoçeşitlilik Enstitüsü, Ekvador Katolik Üniversitesi ve Quito San Francisco Üniversitesi (USFQ) araştırmacıları tarafından keşfedilen yedi yeni kurbağa türünden biri olan Phyllonastes Dicaprioi, El Oro eyaletindeki Batı Dağ Ormanı’nda yaşıyor.

DiCaprio, 1998 yılında kurduğu çevre vakfıyla gezegenin korunması için çalışmalar yürütüyor. Ayrıca, Ekvador’un Yasuni Ulusal Parkı’nda tartışmalı bir petrol sondaj projesinin kapatılması için kampanya yürütmesi, bilim insanlarının ona bu onuru vermesine sebep oldu.

ADINI YAŞIYAN BİR YILAN TÜRÜ DE VAR

Bu, ünlü aktörün bir türe adını verdiği ilk olay değil. Geçen yıl Himalayalar’da keşfedilen bir yılan türüne de "Anguiculus dicaprioi" adı verilmişti.

DiCaprio dışında, ünlü isimlere atfedilen diğer türler arasında:

Indiana Jones ’un yıldızı Harrison Ford ’un adını taşıyan “Tachymenoides harrisonfordi” adlı bir yılan,

’un yıldızı ’un adını taşıyan adlı bir yılan, Pink Floyd’a ithafen adlandırılan “Synalpheus pinkfloydi” adlı bir tabanca karidesi de bulunuyor.

Bilim insanları, Phyllonastes Dicaprioi’nin deniz seviyesinden bin 330 ile bin 705 metre yükseklikte yaşadığını ve vücudunda koyu lekeler bulunduğunu belirtti. Araştırmacılar, bu keşfin Ekvador’un benzersiz biyoçeşitliliğini korumanın önemine dikkat çektiğini vurguladı.