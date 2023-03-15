Honduras, Çin ile resmi diplomatik ilişki kuracak
Çin'in diplomatik tanınma hakkı olmadığını iddia ettiği Tayvan ile ilişkilerini sonlandıran Orta Amerika ülkesi Honduras, Çin ile resmi diplomatik ilişki kuracaklarını açıkladı.
Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı'na Tayvan ile resmi ilişkiyi sona erdirip Çin ile diplomatik bağ kurma "talimatı" verdiğini belirtti.
Xiomara Castro, "Dışişleri Bakanı Eduardo Reina'ya, Hükümet Planı'nı gerçekleştirme ve dünya uluslarıyla uyum içinde sınırları özgürce genişletme kararlılığımın işareti olarak, Çin Halk Cumhuriyeti ile resmi ilişkilerin başlatılması talimatı verdim" ifadesini kullandı.
Çin ile diplomatik ilişkilerin başlatılması halinde Honduras, son yıllarda Çin lehine Tayvan ile ilişkilerini kesen Panama, El Salvador, Dominik Cumhuriyeti ve Nikaragua gibi diğer Latin Amerika ülkelerine katılacak.
Honduras ile Çin arasındaki ilişkiler, Honduras'ın Tayvan'ı devlet olarak resmen tanıması nedeniyle son yıllarda gerilimli bir sürece sahne olmuştu.
Honduras'ın da diplomatik ilişkiyi kesmesi halinde Tayvan’ı tanıyan ülke sayısı 13’e gerileyecek.
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