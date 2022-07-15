Honduras'ta eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda öldürüldü

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, eski Cumhurbaşkanı Porfirio Lobo'nun oğlu dahil 4 kişi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

AA
15 Temmuz 2022 Cuma, 15:26
Honduras'ta eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda öldürüldü
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Yerel basında çıkan habere göre, başkent Tegucigalpa'daki bir gece kulübünden 4 kişi araçlarıyla ayrıldıkları sırada saldırıya uğradı.

Araçlarından zorla indirilen 4 kişi, silahlı kişilerce kurşuna dizilerek öldürüldü.

Öldürülen kişilerden birinin eski Cumhurbaşkanı Porfirio Lobo'nun 19 yaşındaki oğlu Said Lobo Bonilla olduğu ifade edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, kasklı ve üniformalı saldırganların silah zoruyla 4 kişiyi araçtan indirdiği görülüyor.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, 4 kişinin öldüğünü teyit etti.

Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.


Honduras Cumhurbaşkanı oğlu Porfirio Lobo
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