Honduras’ta seçim yarışı: Trump’ın desteklediği aday geride

Honduras'ta yapılan devlet başkanı seçiminde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından şu ana kadar sandıkların yüzde 62,75'i açıldı.

Buna göre, muhafazakar aday Nasralla yüzde 39,95 oyla yarışı önde götürürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Ulusal Partinin adayı Nasry Asfura ise yüzde 39,80 ile ikinci sırada yer alıyor.

İktidar partisi adayı Rixi Moncada ise yüzde 19,19 ile yarışı üçüncü sırada takip ediyor.

Ulusal Seçim Konseyi (CNE) verilerine göre, Nasralla 791 bin 196 oy alırken, en yakın rakibi Asfura ise 788 bin 50 oy aldı. Sandıklar açılmaya devam ediyor.

CNE, bilgi yayım hizmetinde teknik arızalar yaşandığını ve sandık kurullarından gönderilen bazı verilerin hala işlenmediğini, bu nedenle sonuçların yayımlanmasının geçici olarak durdurulmak zorunda kalındığını bildirdi.

Trump, geçen hafta Ulusal Parti'nin adayı Asfura'ya destek vermiş ve eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez’i affedeceğini açıklamıştı.

Honduraslı seçmenleri Asfura'yı desteklemeye çağıran Trump, Ulusal Partinin adayının kazanması halinde Honduras'a "çok fazla destek" sağlama sözü vermişti.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere dün sandık başına gitmişti.

Nüfusu 11 milyonu aşan Honduras'ta 6 milyondan fazla seçmen, devlet başkanının yanı sıra devlet başkan yardımcıları, yerel parlamentoya 128 milletvekili, Orta Amerika Parlamentosuna 20 milletvekili ve 298 belediye başkanını da seçecek.

Seçimde en çok oyu alan aday, 27 Ocak 2026'da mevcut Devlet Başkanı Xiomara Castro'dan görevi devralacak.