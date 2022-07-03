Hong Kong açıklarında vinç gemisinin alabora olması sonucu 27 kişi kayboldu
Çin bandıralı vinç ve mühendislik hizmetleri gemisinin, Hong Kong açıklarında tayfun nedeniyle alabora olduğu ve gemideki 27 kişiden haber alınamadığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre Şaba Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle gövdesi kırılarak suya gömülen Çin bandıralı "Fujing001" adlı vinç gemisindeki 30 kişilik mürettebattan 3'ü kurtarılırken 27'sine ulaşılamıyor.
Hong Kong Uçuş Hizmetleri İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 4 uçak ve 6 helikopterden oluşan 36 kişilik kurtarma ekibi, bölgeye ulaştı. Ekip, 1300 kilometre çapındaki alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.
Saatteki hızı 144 kilometreyi bulan rüzgarlar taşıyan Şaba Tayfunu, arama ve kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.
Uçuş Hizmetleri İdaresi yetkilisi West Wu Wai-hung, yaptığı açıklamada, "27 kişinin kaybolduğu süre göz önüne alındığında, tecrübelerimize dayanarak, onları bulma şansımızın oldukça az olduğunu söyleyebilirim. Yüreklerimiz kayıp denizciler ve onların aileleriyle beraber. Umuyorum en azından bir kısmına ulaşabiliriz fakat bu, mucize olacaktır." ifadelerini kullandı.
Şaba Tayfunu nedeniyle Çin ve Hong Kong kıyılarında alarm seviyesi yükseltilmişti.
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