Rusya ve Çin, Doğu Çin Denizi'nde ortak tatbikata başlıyor
Rusya ve Çin, 21-27 Aralık tarihlerinde ortak deniz tatbikatı gerçekleştirecek.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin'in 21-27 Aralık tarihlerinde Doğu Çin Denizi'nde Naval Interaction-2022 adlı ortak bir deniz tatbikatı gerçekleştireceğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Tatbikatın ana hedefi Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki deniz işbirliğini güçlendirmek ve Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı korumaktır" denildi.?
Açıklamaya göre, iki donanma tarafından hava hedeflerine karşı ortak füze ve topçu atışlarının yanı sıra deniz hedeflerine topçu atışları yapılacak ve ortak denizaltı karşıtı manevralar uygulanacak.
Rusya Savunma Bakanlığı, "Tatbikatta Rus Donanmasını Pasifik Filosunun amiral gemisi Nakhimov Nişanı, muhafız füze kruvazörü Varyag, fırkateyn Mareşal Shaposhnikov, proje 20380 Rusya Federasyonu Kahramanı Aldar Tsydenzhapov ve Sovershennyy korvetleri temsil edecek" açıklamasında bulundu.
Açıklamada Çin tarafından da iki destroyer, iki devriye gemisi, bir entegre ikmal gemisi ve bir dizel denizaltının tatbikata katılacağı belirtildi.
İki ülke 2012 yılından bu yana her yıl "Donanma Etkileşimi" tatbikatı düzenliyor.
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