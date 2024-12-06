AFP 'Esad çekildi,' Şam yönetimi 'asılsız' dedi! Humus'un Suriye açısından stratejik önemi nedir?

Yayınlanma: 06.12.2024 - 15:37

Güncelleme: 06.12.2024 - 16:24

Suriye'de stratejik öneme sahip Hama kentinde, 5 Aralık'ta kontrolü ele geçiren cihatçı Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) örgütü önderliğindeki silahlı gruplar, bugün (6 Aralık) yaptıkları açıklamada, başkent Şam'ın savunması açısından kritik öneme sahip Humus şehrine doğru ilerlediklerini açıkladı.

AA, Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçiren grupların, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girdikten sonra, merkezin iç kesimlerine doğru ilerlediklerini duyurdu.

SURİYE ORDUSU ÇEKİLDİ Mİ?

Bazı yerel kaynaklar ve Fransız haber ajansı AFP, Suriye Ordusu'nun Humus'tan çekildiğini öne sürdü. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye Ordusunun Humus'tan çekildiği yönündeki haberlerin aslı yoktur. Ordumuzun Humus ve kırsalında bulunduğunu ve ek kuvvetlerle takviye edildiğini teyit ediyoruz. Çeşitli teçhizat ve silahlarla donatılmış devasa kuvvetler var ve güçlerimiz her türlü terörist saldırısını püskürtmeye hazır" ifadelerine yer verildi.

Rasten Köprüsü (eski fotoğraf)

Reuters'a konuşan bir Suriye ordu yetkilisi, Rusya'nın gece saatlerinde M5 karayolu üzerinde, Humus'a giden ana güzergah üzerindeki Rasten köprüsünü havaya uçurduğunu ileri sürdü.

AA, ilgili haberinde, Suriye'de Humus ile Hama illerini birbirine bağlayan Resten otoban köprüsüne, kimliği belirsiz uçaklar tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtilmişti.

Taraflar arasında çatışmalar devam ederken, silahlı grupların kentin iç kesimlerine farklı noktalardan da girmeye çalıştıkları bildirildi.

Humus ile Şam arası 163 km ve yaklaşık iki saatlik mesafede. Muhaliflerin Humus'u da ele geçirmesi durumunda önlerinde Şam'dan önce son durak olan El Nabek vilayeti kalıyor.

HTŞ: "10 KİLOMETRE MESAFEDEYİZ..."

Hükümet karşıtı gruplar, “Humus’a doğru düzenli bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz” diyerek, Suriye ordusu tarafından düzenlenen hava saldırılarının bu ilerleyişi engellemeye yetmediğini öne sürdüler. HTŞ tarafından yapılan açıklamada, Humus'un 10 kilometre kuzeyindeki bir köyün ele geçirildiği iddia edildi.

Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, 'güçlerinin iyi bir saha konumunda olduğunu' öne sürerek, “Silahlı kuvvetlerimiz, hayatları korumak için yeniden konuşlanma yaptı. Askeri operasyonlar, savaş taktikleri çerçevesinde bazen yer değiştirme ve yeniden konuşlanma gerektirebilir” dedi.

HUMUS'UN STRATEJİK ÖNEMİ

Humus, Suriye’nin batısında yer alan ve ülkenin önemli ulaşım, askeri ve ekonomik merkezlerinden biridir.

Şehir, başkent Şam’ı, rejimin elindeki kıyı şehirleri olan Lazkiye ve Tartus ’a bağlayan ana kara yolunun üzerindedir. Bu nedenle, Humus’un kontrolü, Suriye ordusunun ulaşım hatlarını ve tedarik zincirini güvence altına almak anlamına gelir. Eğer Humus düşerse, Şam ile kıyıdaki rejim güçleri arasındaki kara bağlantısı kesilebilir, bu da ciddi lojistik ve savunma sorunlarına yol açar.

ve ’a bağlayan ana kara yolunun üzerindedir. Bu nedenle, Humus’un kontrolü, Suriye ordusunun anlamına gelir. Eğer Humus düşerse, bu da ciddi lojistik ve savunma sorunlarına yol açar. Zira Humus, hem rejim hem de isyancı gruplar için kritik bir askeri nokta olmuştur. Şehir, Suriye iç savaşının erken dönemlerinde sıkça çatışmalara sahne olmuş ve iki tarafın da stratejik hedeflerinden biri olmuştur. Humus’un kontrolü, kontrol eden taraf için askeri operasyonların etkinliğini artırır ve stratejik yönelimlerdeki değişikliklere olanak tanır.

Öte yandan şehir, aynı zamanda Suriye’nin petrol ve doğal gaz yataklarına yakın olup, çevresindeki tarım alanları, gıda üretimi ve sanayi faaliyetleri için büyük önem taşır. Bu bağlamda, Humus’un el değiştirmesi, bu ekonomik kaynakları etkileyebilir ve savaşın ekonomik dinamiklerini değiştirebilir.

Bu bağlamda, Humus’un el değiştirmesi, bu ekonomik kaynakları etkileyebilir ve savaşın ekonomik dinamiklerini değiştirebilir. Humus’un demografik yapısı da savaşın seyrini etkilemiştir. Şehir, Alevi ve Sünni nüfusun yoğun olduğu bir bölge olup, mezhebi çatışmalar burada savaşın şiddetini artırmıştır. Bu demografik yapı, hem hükümet hem de isyancılar için stratejik açıdan önemli bir faktördür.

olup, mezhebi çatışmalar burada savaşın şiddetini artırmıştır. Bu demografik yapı, hem hükümet hem de isyancılar için stratejik açıdan önemli bir faktördür. Son olarak, Humus’un isyancılar tarafından ele geçirilmesi, başkent Şam’a daha yakın olmalarına ve rejimin lojistik hatlarını kesmelerine olanak tanıyacaktır. Bu nedenle Humus, muhalifler için rejimin egemenliğini sarsabilecek kritik bir nokta olmuştur.

Son tahlilde, eğer Humus düşerse, Suriye hükümetinin savunma pozisyonu zayıflayacak ve savaşın dengesi ciddi şekilde değişecektir.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye ordusu ve silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

Aynı gece, Han Şeyhun ilçesinde kontrolü sağlayarak İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama iline yöneldi.

Suriye ordusu tarafından 5 Aralık'ta yapılan son açıklamada, Hama'da kontrolün kaybedildiği ve "kayıpları engellemek için Hama dışında yeniden mevzi alındığı" kaydedildi.

Öte yandan, silahlı grupların askeri operasyon biriminin lideri Hassan Abdel Gani'nin, "Kuvvetlerinin Hama merkez hapishanesinden yüzlerce mahkumu serbest bıraktı" açıklaması tedirginlik yarattı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, son çatışmalarda 110'u sivil olmak üzere 704 kişi hayatını kaybetti.

Mevcut çatışmalar, Suriye Ordusu ve silahlı gruplar arasında Humus çevresinde yoğunlaşıyor.