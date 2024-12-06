Mazlum Abdi: HTŞ ile dolaylı ilişkilerimiz var

Yayınlanma: 06.12.2024 - 14:11

Güncelleme: 06.12.2024 - 14:12

"Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ile şu ana kadar her hangi bir çatışmamız yaşanmadı" diyerek SDG'nin örgüte yönelik tutumunu belirten Abdi, sözlerine şöyle devam etti:

"HTŞ ile başta Halep'teki durum olmak üzere alanlarımızın güvenliği için dolaylı ilişkilerimiz var. Yine bölgedeki bütün güçlerle de bu temelde görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni bir askeri ve siyasi durum ortaya çıkmıştır. Siyasi çözümden yanayız. Sorunların çözümü için hazırız. Kuzey ve Doğu Suriye çözüm tartışmalarında yer almalı..."

MÜSLİM: HTŞ İLE DİYALOĞA HAZIRIZ

Terör örgütü PKK'nin Suriye kolu PYD'nin yöneticilerinden Salih Müslim de Suudi Arabistan merkezli televizyon kanalı El Arabiya’ya demecinde şu ifadelere yer vermişti:

"HTŞ hakkında iyimserim. Onlar da Suriyeli. Suriye'de bir arada yaşama geleceği inşa etmek için Heyet Tahrir el Şam ile diyaloğa hazırız. Suriye Milli Ordusu’ndan daha disiplinli ve uzlaşmacılar. Suriye’nin çeşitliliğini desteklemeliler."

ŞAHİN CİLO KİMDİR?

Asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan Şahin Cilo, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaktadır.

Kendi beyanına göre, 2012 yılına kadar PKK'ya mensup olan Abdi, örgüt içinde yöneticilik dahil çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. Türk yetkilileri, PKK tarafından gerçekleştirilen birçok saldırının emrinin Abdi tarafından verildiğinin altını çizmektedir.