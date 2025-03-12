HTŞ ile SDG anlaştı, ORSAM’dan Oytun Orhan son gelişmeleri değerlendirdi: Ana konu ‘bütünleşme şekli’

Yayınlanma: 12.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.03.2025 - 04:00

‘KOMİTELER KURULACAK’

Suriye’deki son gelişmelere ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, uzlaşılan maddelerin genel prensipler olduğunu ve aslında SDG kontrolü altındaki bölgelerin yeni Suriye hükümetine bağlanacağı sonucunun çıktığını söyledi. Ancak buradaki ana konunun “bütünleşmenin şekli” olacağına işaret eden Orhan, sözde YPG sözcüsü Şami’nin açıklamalarına yönelik anlaşmada bir işaret olmadığını, bütünleşmenin şekline ilişkin ilgili komiteler kurulup detayların görüşüleceğini söyledi.

Orhan, “Sözde sözcünün açıklaması beklentilerini yansıtıyor, kendi pozisyonlarını yansıtıyor olabilir. Ancak ben bu konuda uzlaşı olacağı kanaatinde değilim. Sadece sınır kapılarının devredilmesiyla sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Bunu yeni Suriye hükümeti kabul etmeyecektir. Sınır kapılarının devriyle ilgili bir bütünleşmeyse ve YPG halen örgütsel yapısını koruyarak devam edecekse bu Türkiye açısından risktir ve kırmızı çizgidir” dedi.

Sürecin bazı belirsizlikleri de barındırdığını aktaran Orhan, “Esas olarak bu bölgelerin Suriye hükümetine bağlanması önemli ve Türkiye dahil tüm aktörler tarafından desteklenecektir. Ancak bütünleşmenin şekli, biçimi nasıl olacak, tarafların pozisyonunu o belirleyecek. Komiteler yoluyla çözüm bulunmaya çalışılacak. ABD’nin Suriye’den çekilmesi için de şartların olgunlaşacağı anlamına geliyor. Türkiye açısından olumlu ancak sürecin nasıl işleyeceği, bütünleşmenin şekline bağlı olarak bazı riskleri de barındırıyor” diye konuştu.

'PYD'NİN KALICILIĞI DEMEKTİR'

CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ise SDG’nin, ABD’nin Suriye’ye verdiği önemi azaltması karşısında zor durumda kalarak Şara yönetimi ile anlaşmaya gitmek zorunda kaldığını söyledi. Anlaşmanın ucunun açık olduğuna işaret eden Uzgel, anlaşmanın yeterince detaylandırılmadığını ve bunun iki tarafa da hareket imkânı sağladığını belirtti.

Terör örgütü YPG’nin varlığını devam ettirmek istediğini bildiren Uzgel, “Şu anda Şara’nın tek başına PYD’yi askeri güç olarak yenebilecek kapasitesi yok. Uluslararası alanda hem İsrail hem ABD hem de Batılı diğer güçler PYD’ye destek oluyor, özellikle ABD ve Fransa. Şu anda en azından Şam yönetimi ele PYD arasında çatışma olma olasılığı azaldı. Ancak buna karşın bu anlaşma PYD’nin kalıcılığı demektir” ifadelerini kullandı.