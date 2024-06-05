Hükümet ile eski FARC üyeleri arasında müzakereler başlayacak

Yayınlanma: 05.06.2024 - 09:09

Güncelleme: 05.06.2024 - 09:09

Kolombiya basınında çıkan habere göre, hükümet, FARC'ın mirasçılarından Segunda Marquetalia ile 24 Haziran'da Venezuela'nın başkenti Karakas'ta barış görüşmelerine başlayacak.

Hükümeti temsilen Barış Yüksek Komiseri Otty Patino'nun, Venezuela'da FARC'ın sembol liderlerinden Ivan Marquez ile barış müzakerelerinin detaylarını ele aldığı bildirildi.

Taraflardan yapılan açıklamada, Karakas'ta barış masasının kurulacağı belirtilerek, çatışmanın azaltılması, barış bölgelerinin inşası, barış içinde bir arada yaşama koşulları ve uygulama sürecinin takibine ilişkin spesifik konuların ele alınacağı kaydedildi.

Görüşmelerin 24-29 Haziran arasında yapılacağı ve diyalog müzakerelerine Küba, Norveç, Venezuela ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisinin de katılacağı ifade edildi.

Gerçek ismi Luciano Marin Arango olan Marquez'in, uzun süredir Venezuela-Kolombiya sınırında faaliyet gösterdiği biliniyor.

Marquez ve silahlı grubunun, bine yakın üyesinin olduğu tahmin edilse de son yıllarda ciddi kayıplar yaşadığı medyaya yansımıştı.

Kolombiya'nın El Tiempo gazetesinin haberinde, Marquez'in, 2 Temmuz 2022'de Venezuela'da bir çatışmada ağır yaralandığı ileri sürülmüştü.

Caqueta yönetim merkezine bağlı Florencia kentinde, 16 Haziran 1954'te doğan Marquez, 40 yıldan fazla FARC saflarında silahlı mücadelede yer almıştı.

Marquez, Havana'da Kolombiya hükümetiyle yürütülen barış görüşmelerinde ise ana müzakerecilerden biri olmuştu.

Kasım 2016'da hükümetle barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından 70 yaşındaki Marquez, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısına katılmıştı.