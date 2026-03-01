Hürmüz Boğazı'nın akıbeti merak ediliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesini “uluslararası hukukun açık ihlali” olarak nitelendirirken, Tahran’ın yalnızca bölgedeki ABD üslerini hedef aldığını savundu. Peki, Hürmüz Boğazı kapatıldı mı? Hürmüz Boğazı'nın önemi nedir?

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI MI?

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, ülkedeki son gelişmelere ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İranlı Bakan Erakçi, ülkesinin şu anda Hürmüz Boğazı'nı kapatma niyetinde olmadığını kaydetti.

HÜRMÜZ BOĞAZI ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliği açısından en kritik geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri ile sıvılaştırılmış doğal gazın önemli bir kısmı bu dar su yolundan geçerek uluslararası pazarlara ulaşıyor.

Umman ile İran arasında bulunan ve en dar noktası yaklaşık 33 kilometre olan Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ndeki büyük petrol üreticilerini açık denizlere bağlayan stratejik bir kapı niteliği taşıyor.