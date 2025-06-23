İran Meclisi, dünya petrolünün dörtte birinin, doğal gazının ise beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı kapatma tasarısını onayladı. Peki, Hürmüz Boğazı nerede? Hürmüz Boğazı kapatıldı mı? Hürmüz Boğazı neden önemli?

HÜRMÜZ BOĞAZI NEREDE?

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu’da, Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında yer alır. Bir tarafında İran, diğer tarafında ise Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunur. Boğaz, sadece bölgesel olarak değil, küresel enerji taşımacılığı açısından da kritik bir geçiş noktasıdır.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANDI MI?

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Kevseri yaptığı açıklamada, "Meclis, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardı. Ancak nihai karar Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde” ifadelerini kullandı.

Nihai karar, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınacak.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Hürmüz Boğazı’nın bu kadar önemli olmasının temel sebebi, dünya petrol taşımacılığının yaklaşık yüzde 30’unun bu boğazdan geçmesidir. Özellikle Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran gibi büyük petrol üreticileri, ham petrolü dünya pazarlarına ulaştırmak için bu boğazı kullanır.

Ayrıca sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşımacılığı açısından da büyük rol oynamaktadır. Hürmüz Boğazı, enerji arz güvenliği açısından alternatifi olmayan bir geçiş noktasıdır. Bu sebeple bölgedeki herhangi bir kriz, sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünyayı etkileyebilecek potansiyele sahiptir.

Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek bir kapanma veya çatışma durumu, sadece enerji fiyatlarını değil, küresel ticaret dengelerini de etkiler. Bu nedenle boğaz, hem askeri hem ekonomik açıdan uluslararası güçlerin yakın takibindedir. ABD başta olmak üzere birçok ülke, bu bölgede deniz güvenliği operasyonları yürütmektedir.