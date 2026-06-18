Hürmüz’de mutabakat krizi: İran geçişleri kontrol altında tutuyor

İran devlet televizyonu muhabiri, Hürmüz Boğazı'ndan yaptığı yayın sırasında, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemiler için donanma ile koordinasyon kurma zorunluluğunu sürdürdüğünü belirtti.

İran ile ABD arasında varılan mutabakat kapsamında, mutabakatın yürürlüğe girdiği andan itibaren Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ABD'nin de deniz ablukasını kaldırması gerekiyor.

Öte yandan Tesnim Haber Ajansı da konuya ilişkin haberinde, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının mutabakatın ihlali anlamına geldiğini ve İran'ın saldırılar durana kadar Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutması gerektiğini yazdı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.